Двое мужчин на посиделках в гараже устроили стрельбу друг по другу

Накануне между двумя жителями поселка Черемухово произошел конфликт, после которого они оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом пишет «Вечерний Краснотурьинск».

По данным издания, мужчины – одному из которых 41 год, а второму 58 лет – распивали в гараже спиртные напитки. Между ними завязался конфликт, они подрались, а затем оба сходили за ружьями и начали перестрелку. В результате у одного ранение в бедро, у второго – в живот.

Информацию о перестрелке между двумя приятелями подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «Конфликт носит характер внезапно возникших неприязненных отношений на почве злоупотребления спиртными напитками. Сейчас оба мужчины находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В ходе проверки сотрудники полиции изъяли два ружья марки «Иж». При опросе участники конфликта объяснили, что якобы нашли эти ружья. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет подготовлено заключение о степени тяжести травм, на основании которых будет принято процессуальное решение», – рассказал Валерий Горелых.

Село Черемухово, служба информации

Село Черемухово. Другие новости 05.01.20

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