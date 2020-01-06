На трассе Екатеринбург – Курган в жуткой аварии погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе 11-летняя девочка из Екатеринбурга, погибли в массовом ДТП на трассе в Курганской области. Еще четверо – взрослый мужчина и трое маленьких детей – получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. Обстоятельства жуткой аварии выясняют полицейские.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Курганской области, ДТП с тремя иномарками случилось 5 января в 18:07 на 192-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Автомобиль «Тойота Виш» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной с «Лексусом RX-350». После чего «Тойоту» развернуло поперек проезжей части и в нее врезался «Хендай Солярис».

В «Тойоте» находилась семья из Кетовского района Курганской области. 44-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. 41-летняя женщина-пассажир была доставлена в больницу, но умерла от полученных травм. На заднем сиденье были мальчики 9 и 10 лет. Они были пристегнуты ремнем безопасности, а для перевозки младшего ребенка использовался бустер. Дети серьезно пострадали, их с различными травмами доставили в отделение реанимации Шадринской горбольницы № 2.

В автомобиле «Хендай Солярис» ехала семья из Екатеринбурга. 33-летний водитель автомобиля Хендай Солярис и 6-летний пассажир, который находился сзади справа в бустере, с травмами госпитализированы в реанимационное отделение. Еще две пассажирки автомобиля: женщина 33 лет и девочка 11 лет, получили повреждения, не совместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.

В Лексусе находились женщина-водитель и пассажир – жители Екатеринбурга. Они в ДТП не пострадали.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка, сообщили в Госавтоинспекции.

Курган, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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