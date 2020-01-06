На севере Урала спасли рыбаков, застрявших в лесу на внедорожниках

Карпинские спасатели помогли выбраться группе рыбаков, которые провели ночь в лесу из-за сломанного внедорожника. ЧП случилось в Гаринском округе недалеко от поселка Ликино.

Компания передвигалась на трех машинах. У одного автомобиля возникли неполадки, а два других увязли в глубоком размокшем снегу. Накануне застрявших рыбаков встретил мужчина, который сам возвращался с рыбалки на снегоходе. Они попросили его о помощи, и тот передал сообщение в дежурно-диспетчерскую службу Серова. 6 января в 2 часа ночи к обозначенному месту выехала группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Сотрудники МЧС преодолели 100 километров, прежде чем добраться до застрявших рыбаков.

Сегодня спасатели помогли вытащить из снега два забуксовавших внедорожника и сопроводили мужчин до поселка Первомайский. Жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает. Вопрос об эвакуации неисправного автомобиля владелец будет решать самостоятельно, сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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