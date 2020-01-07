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Вторник, 7 января 2020, 12:01 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург накрыл зимний туман (ФОТО)

Центр Екатеринбурга окутала плотная дымка тумана. Такое необычное природное явление горожане могут наблюдать из-за перепада температур и высокой влажности. Сегодня утром в уральской столице было 14 градусов мороза, но уже к полудню потеплело до -7. По данным метеорологов, влажность воздуха достигает 88%.

Отметим, что никаких официальных предупреждений о загрязнении атмосферного воздуха на территории Екатеринбурга нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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