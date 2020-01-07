«Автомобилист» во второй раз в сезоне уступил «Сибири»

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл рождественский домашний матч новосибирской «Сибири». Встреча в Екатеринбурге завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Самым результативным стал первый период игры, в котором было забито четыре шайбы. «Автомобилист» открыл счет усилиями Павла Дацюка, а затем Найджел Доус, реализовав численное большинство, удвоил преимущество екатеринбургской команды. Но «Сибирь» быстро отыгралась. Сначала новосибирцы воспользовались удалением игрока «Автомобилиста» – гол в большинстве забил Егор Миловзоров, а в самой концовке периода Виктор Комаров обогнал всю оборону «Авто» и сделал счет 2:2. Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» владел инициативой, но пропустил гол в быстрой контратаке «Сибири» от финна Юусо Пуустинена. После этого тренерский штаб екатеринбуржцев принял решение поменять вратаря – вместо Якуба Коваржа в ворота встал Леонид Фомин.

В третьем периоде обе команды нахватали удалений, и одно из них удалось реализовать Найджелу Доусу. При счете 3:3 соперники ушли в овертайм, где удачливее были новосибирцы. Четвертую и победную шайбу «Сибири» забросил Александр Шаров. «Плохую службу нам сыграли быстрые два гола. Команда начала играть в свой хоккей, не в тот, о котором мы говорили на установке. Моментально нас за это наказали. И игровая дисциплина оставляет желать лучшего. Два удаления на ровном месте, нарушения численного состава и вратарское удаление, ни к чему хорошему не приводит. А так, боевая, хорошая игра. Хорошо, что взяли одно очко, оно нам нужно. Готовимся к следующему матчу», – прокомментировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Он также подчеркнул, что замена вратаря по ходу матча была тактической. «Я заменил Коваржа не из-за пропущенных голов, а чтобы встряхнуть команду. Это был тактический ход. Коварж – вратарь номер один, и к нему особых претензий нет. Но Леня (Фомин – прим. ред.) молодец, прибавляет. Будем надеяться, что он вырастет в хорошего вратаря», – добавил наставник екатеринбургской команды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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