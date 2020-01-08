В Екатеринбурге появились абажуры Тимы Ради

Уличный художник из Екатеринбурга Тима Радя установил на фонарях на проспекте Ленина абажуры – это стало уже городской традицией. Стритартер украшает столбы освещения таким образом в начале зимы, а в конце ее – снимает оранжевые абажуры.

В этот раз зима в представлении Ради запоздала, как правило, художник надевает на фонари абажуры еще в декабре. Напомним, в 2013 году они были сделаны для фестиваля «Не темно», который проходит в самую короткую ночь в году. Украшения не угодили муниципальным властям, которые пытались бороться с ними и даже демонтировали их, но это вызывало настолько широкий общественный резонанс, что мэрии пришлось оставить художника и его работу в покое, в конце концов, в Екатеринбурге появление абажуров стало традицией.

Екатеринбург, Елена Сычева

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