В Екатеринбурге появился солнечный столб (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром можно было наблюдать солнечный столб – оптическое явление, разновидность гало или зимней радуги.

Вертикальный луч света, тянущийся от восходящего солнца, хорошо был виден в половине десятого утра, когда солнце находилось еще близко к горизонту, а его лучи отражались от плоских кристаллов льда в атмосфере Земли.

Отметим, что солнечные столбы – довольно частое для Екатеринбурга явление. Его постоянно можно наблюдать в ясную погоду зимами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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