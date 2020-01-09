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Четверг, 9 января 2020, 11:34 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы не торопятся выкидывать новогодние елки

Жители Екатеринбурга не торопятся избавляться от новогодних елок, об этом «Новому Дню» рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза». «Массового образования елок на площадках не наблюдается», – сказали там, посоветовав не выбрасывать елки в баки, а оставлять в отсеках для крупногабаритного мусора.

Отметим, что в Екатеринбурге нет специального пункта утилизации елок, сосен, пихт и других деревьев, которые жители города покупают в специальных пунктах продажи перед Новым годом. В отличие, например, от Москвы, где до конца февраля будут работать 379 точек приема. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую потому используют для отсыпки дорожек в парках, как удобрения или подстилки животным. Принимаются только елки, очищенные от мишуры.

Новогодние деревья в прошлые годы принимали, например, в екатеринбургском зоопарке. Елки используют в качестве игрушек для зверей, чтобы они могли лазать по ним в вольерах. При этом от населения деревья не принимали, а только от предпринимателей и только нераспроданные елки и сосны, т.к. использованные по назначению деревца не всегда возможно очистить от «дождика» качественно, что небезопасно для животных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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