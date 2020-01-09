В каникулы в Екатеринбурге родились почти 300 малышей

В Екатеринбурге в первые дни нового года, с 1 по 8 января включительно, родились 297 малышей, сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

«Больше всего новорожденных появилось на свет в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре – 166 малышей, из них 95 мальчиков и 71 девочка, в том числе четыре двойни», – сообщили в горздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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