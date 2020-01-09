Суд признал недействительными 30 контрактов ГУФСИН из-за дробления

Арбитражный суд Свердловской области аннулировал 30 контрактов на поставку сахара, которые заключил ГУФСИН по Свердловской области. Все они проводились так, чтобы обойти конкурентные способы закупок, заказы получил один и тот же поставщик.

Контракты, о которых идет речь, были заключены еще в 2018 году, под конец 2019 года прокуратура обратилась с иском в суд. В надзорном ведомстве указали: ГУФСИН в один день провел 30 закупок на поставку сахара, каждая из них на сумму менее 100 тысяч рублей (ограничение, позволяющее обойти процедуру торгов), все контракты заключены с ООО «Союз-транс». «Фактически контракты образуют одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами. Дробление единой закупки на группу однородных (идентичных) товаров, сумма по каждому из которых не превышает предусмотренного ограничения, свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

В Арбитражном суде Свердловской области также посчитали, что ГУФСИН вместо проведения закупки почти на три миллиона специально разместило 30 контрактов на небольшую сумму, чтобы отдать одному поставщику. Сделка признана недействительной. Госпошлину в 90 тысяч рублей должен будет оплатить коммерсант, «Союз-транс», в решении суда не указаны денежные санкции в отношении ГУФСИН. Решение в силу не вступило.

Добавлено. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области отметили, что будут подавать апелляцию на судебное решение. «В ГУФСИН России по закупке сахара для учреждений ГУФСИН проводилась собственная проверка, которая не выявила нарушений», – прокомментировали в управлении.

Екатеринбург, служба информации

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