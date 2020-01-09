В эти каникулы свердловчане меньше гуляли пьяными и пили на улицах

В Свердловской области за минувшие новогодние каникулы задержано меньше, чем в прошлые годы, граждан, которые гуляли пьяными или распивались алкоголь в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции представитель ГУ МВД Борис Ковальковский. По его словам, за распитие алкоголя на улицах наказаны 695 человек, что на 25 процентов ниже, чем год назад. За прогулки в нетрезвом виде оштрафованы 729 человек, что также на 25 процентов ниже, чем в прошлом году. 378 свердловчан привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, в том числе – за рисование на стенах и шум после 23:00, 41 – за неповиновение сотрудникам полиции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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