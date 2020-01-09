За новогодние каникулы на свердловских дорогах погибли 8 человек

С 31 декабря по 8 января в Свердловской области случилось 47 ДТП, в которых погибли восемь человек и получили травмы 88.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции Дмитрий Панфилов, замначальника областного УГИБДД.

По его словам, число новогодних аварий снизилось на 21 процент, но, к сожалению, увеличилось число ДТП с участием детей – с 8 до 10. Пострадали 14 детей (в прошлом году – 13), но, к счастью, ни один ребенок не погиб (год назад погибли двое). Все дети – участники ДТП были пассажирами.

Также Дмитрий Панфилов рассказал, что за время каникул было задержано 450 пьяных водителей, из них 44 – повторно, то есть им будет грозить уголовная ответственность.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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