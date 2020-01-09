Из Екатеринбурга задерживаются пять рейсов

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживаются пять рейсов разных авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте авиаузла. Речь идет о самолетах, которые должны вылететь в Краснодар и Санкт-Петербург («Уральские авиалинии»), в Белоярский и Нарьян-Мар («Руслайн») и в Дубай (FlyDubai).

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, это не связано с погодными условиями в районе аэропорота. В части случаев задержки объясняются поздним прибытием воздушных судов в Екатеринбург, в части – плохими метеоусловиями в пунктах назначения.

«Два рейса «Уральских авиалиний» задерживаются из-за ожидания трансферных пассажиров», – сказали в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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