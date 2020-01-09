российское информационное агентство 18+

Навстречу 2020

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 января 2020, 11:46 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Из Екатеринбурга задерживаются пять рейсов

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживаются пять рейсов разных авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте авиаузла. Речь идет о самолетах, которые должны вылететь в Краснодар и Санкт-Петербург («Уральские авиалинии»), в Белоярский и Нарьян-Мар («Руслайн») и в Дубай (FlyDubai).

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, это не связано с погодными условиями в районе аэропорота. В части случаев задержки объясняются поздним прибытием воздушных судов в Екатеринбург, в части – плохими метеоусловиями в пунктах назначения.

«Два рейса «Уральских авиалиний» задерживаются из-за ожидания трансферных пассажиров», – сказали в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

Власти не знают, что делать с горящей свалкой в Екатеринбурге (ФОТО). / Следователи выясняют личность погибшего мужчины на ВИЗе – его нашли без верхней одежды. / За новогодние каникулы на свердловских дорогах погибли 8 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Фоторепортаж,