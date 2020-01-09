Дворы Екатеринбурга завалило снегом, его никто не убирает (ФОТО)

Дворы жилых домов Екатеринбурга завалило снегом, за последние дни его скопилось очень много, жители города говорят, что часто по территории сложно проехать на машине, равно как и пройти пешком. Как правило, придомовую территорию, если она относится к тому или иному жилому зданию, должны убирать управляющие компании или товарищества собственников жилья, которые и обслуживают дома. Однако по каким-то причинам часто этого не происходит. Хотя в строку «Содержание жилья» включена услуга по очистке двора, в том числе от снега. Единственный нюанс – вывозить кучи коммунальщики не обязаны. Это делается только за дополнительную плату, но убирать снег они должны, складируя его, например, ровным слоем на газоне.

Что касается дворовых или внутриквартальных проездов, то это уже ответственность муниципалитета, районных дорожно-эксплуатационных управлений. Однако в большинстве дворов и эти дороги завалены кучами снега. В мэрии уточнили, что проблема сложилась из-за безответственных автомобилистов. «Для уборки снега здесь необходимо обеспечить проход крупной техники, в частности, грейдеров, но владельцы автотранспорта зачастую паркуют машины таким образом, что работа на этих участках становится невозможной. Поэтому Администрация Екатеринбурга в очередной раз обращается автомобилистам: следите за объявлениями, размещаемыми на информационных стендах, о дате и времени, когда коммунальные службы будут чистить от снега участки, где вам же придется ездить», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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