Екатеринбуржцы вызывали скорую 9 тысяч раз за каникулы

Жители Екатеринбурга вызывали скорую больше девяти тысяч раз за новогодние каникулы. Об этом «Новому Дню» сообщили в горздраве. Там уточнили, что в обычные дни горожане обращаются за экстренной помощью на 19% реже. При этом нагрузка на врачей и фельдшеров СМП сократилась по сравнению с каникулами в 2019 году – стало меньше травм.

«Обращений из ледовых городков на скорую помощь всего было девять, из них три вызова к детям. Госпитализированы из ледовых городков три пациента, в том числе два ребенка», – сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

Также уточнили, что из-за подъема заболеваемости ОРВИ стало больше вызовов в настоящее время.

Екатеринбург, Елена Сычева

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