В 145 новогодних пожарах в Свердловской области погибли шесть человек

С начала 2020 года в Свердловской области произошло 145 пожаров, что на 31 случай меньше, чем год назад. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В огне погибли 6 человек, все они – взрослые (в новогодние каникулы 2019 года – 14). Травмы различной степени тяжести получили 4 человека (в 2019 году – 11). Пожарными спасены 47 человек. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. При этом в ГУ МЧС отмечают, что возгораний из-за пиротехники не было.

Кроме того, 49 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию последствий ДТП, спасен 31 человек.

Екатеринбург, служба информации

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