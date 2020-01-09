Суд признал сотрудницу кинотеатра не виноватой в провале отечественных фильмов

Богдановичский городской суд, а вслед за ним – и Свердловский областной, признали незаконным увольнение сотрудницы кинотеатра «Совкино» в Богдановиче, которую начальство обвинило в том, что зрители мало ходят на отечественные фильмы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, женщина с 2013 года работала в местном «Совкино» администратором отдела по кинопоказу. В августе 2019 года ее уволили «в связи с неоднократным неисполнением работником, имеющим дисциплинарное взыскание, без уважительных причин трудовых обязанностей». Перед этим Федеральный фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии высказал кинозалу претензию, что зарубежных фильмов там показали больше, чем российских.

Сотрудница кинотеатра не согласилась с тем, что это – ее вина, и обратилась в городской суд. Она потребовала восстановления на работе, оплаты дней вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Решением горсуда женщину восстановили на работе в прежней должности, в ее пользу взыскали средний заработок за время вынужденного прогула в размере 18 386 рублей и присудили компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей.

Тогда с решением суда не согласился ответчик и обратился уже в облсуд. Судьи установили, что их коллеги из Богдановича верно пришли к выводу, что сотрудница не виновата. Согласно должностной инструкции, администратор кинотеатра «Совкино» должен контролировать, чтобы объем отечественных картин в зале составлял не менее 50%. Она должна была размещать рекламу, проводить промоакции, театрализованные представления, организовывать корпоративные просмотры. При этом она не была обеспечена ни материально-технической базой, ни денежными средствами. Администратор объясняла руководству, что пыталась регулировать кинопрокат: еженедельно за счет работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино составила бы 16,4%.

Учтя все факты, Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Администратор кинотеатра восстановлена на работе, а работодатель обязан выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение вступило в законную силу.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 09.01.20

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