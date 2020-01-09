В Екатеринбург пришел известный лоукостер

В Екатеринбурге начинает работу популярный балтийский лоукостер airBaltic. Прямые полеты из аэропорта Кольцово в Ригу начнутся с апреля, билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолетах Airbus A220-300, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга. Отметим, что время в пути до Риги составляет около трех с половиной часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.20

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