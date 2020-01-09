«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Адмиралом»

Екатеринбургский «Автомобилист» завершил домашнюю серию матчей победой над «Адмиралом» из Владивостока. Уральцы обыграли соперников со счетом 5:2.

В составе екатеринбуржцев отличились Питер Холланд, Дэн Секстон, Георгий Белоусов, Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев. За «Адмирал» две шайбы забросили Александр Мерескин и Мартин Бакош. Самым результативным во встрече стал третий период – в заключительной двадцатиминутке «Автомобилист» трижды поразил ворота соперников, тогда как «Адмирал» смог ответить лишь одним голом.

Главный тренер екатеринбургского клуба Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от игры: «Этот матч команда провела более собранно, чем предыдущий. По традиции, у нас немножко не удался второй период. Терпеливо играли в обороне, где-то ждали контратаки, даже большинства. Парни в атаке играли неплохо, лезли на пятак, в отличие от предыдущих матчей. В принципе результатом доволен. Конечно, по игре есть претензии к парням. Но ошибки, которые совершали в средней зоне, подчищали оборонщики, так что проблемы были, но не очень серьезные. Нападающие более цепко отрабатывали оборону, помогали защитникам. Так что, считаю, что игра сегодня удалась. Матч был непростой, напряженный. Соперник с характером, умеющий играть. Честно скажу, немного опасались этого матча. Молодцы ребята, что выиграли».

Сейчас «Автомобилист» отправляется в короткий выезд, где сыграет с ЦСКА и «Северсталью». Следующий домашний матч екатеринбуржцы проведут 16 января – с принципиальным соперником, уфимским «Салаватом Юлаевым».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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