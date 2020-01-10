В облсуде выясняли, влияет ли домофон на кардиостимулятор

В Свердловском облсуде рассмотрели необычное дело: имеют ли право жильцы многоквартирного дома устанавливать домофон, если одна из их соседок носит кардиостимулятор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, жители нескольких домов на улицах Бакинских Комиссаров и Уральских Рабочих в Екатеринбурге на общем собрании решили оградить придомовую территорию и установить системы контроля доступа к своим домам. Когда все было сделано, а жильцам раздали ключи от домофонов, одна из жительниц потребовала заменить домофон на обычный замок с ключом. Женщина носит электрокардиостимулятор и уверена, что электромагнитное поле, которое создает домофон, негативно на него влияет, а значит, ухудшает состояние ее здоровья.

Женщина обратилась с иском о защите прав потребителя в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, требуя от управляющей компании и поставщика домофона ООО «Факториал ЕК» замены домофона на ограждении на замок, взыскания компенсации морального вреда и штрафа. Суд отказал. Истица не согласилась и подала апелляцию в Свердловский областной суд.

Там выяснилось, что женщина никак не доказала, что домофонная система влияет на ее здоровье. Ответчики же представили документы о соответствии установленного оборудования всем обязательным требованиям. Также они принесли ответ на свой запрос в ГБУЗ СО «СОКБ №1», в котором говорилось, что пользование домофоном истцу не противопоказано. Так как домофонная система была установлена на основании решения общего собрания собственников, у суда не имелось оснований для удовлетворения требований женщины. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга и оно вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.20

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