Запретить парковку рядом с берегом Шарташа не могут из-за потерявшихся документов

Жители Екатеринбурга недовольны автомобилистами, которые превратили площадку в самом центре Шарташского парка, у озера, в парковку. Машины ездят там, где родители катают малышей на бубликах, и газуют там, где стоило бы наслаждаться чистым воздухом. Однако парковка легальна. Директор парка Артур Зиганшин объяснил, когда ее уберут и почему это не получится сделать оперативно.

"[Парковку уберем] как только мы закроем вопрос, связанный со статусом улицы Отдыха. Улица Отдыха исторически являлась городской улицей, от гостиницы «Эрмитаж» до железнодорожного переезда в советские годы по ней ездил автобус. Мы в 2018 году перекрывали все, а потом прокуратура обязала нас открыть проезд. Начали выяснять, в чем же дело, оказалось, что дорога в реестре региональных и муниципальных дорог отсутствует, а изменение в соответствующий приказ главы города Екатеринбурга не было внесено. Где-то что-то потерялось. Мы вопрос подняли, администрация города обещает нам в ближайшее время внести изменения, и тогда уже законно улица Отдыха перестанет быть дорогой общего пользования. Мы, скорее всего, дадим ей статус внутрипарковая дорога и перемещаться по ней можно будет только сотрудникам лесопарка, уборочной технике, экстренным службам и хозяйствующим субъектам в установленное время, скорее всего, ночью», – прокомментировал Артур Зиганшин. Но никакие конкретные сроки не называются.

По словам директора парка, сейчас легально проехать практически вплотную к озеру можно только с улицы Отдыха, остальные пути перекрыты. Однако некоторые противники пеших прогулок пробираются на своем транспорте «партизанскими тропами», протискивая машины мимо деревьев. В прошлом году в парке начали устанавливать гранитные блоки. Не исключено, что в парке появится забор. «Вокруг всего парка забор поставить нереально. Мы планируем, если у нас получится, поставить забор вокруг Каменных палаток, где скалы, чтобы хотя бы туда ни мотоциклисты, ни квадроциклисты, ни автомобилисты не заезжали. Этим грешат. Мы ловили машины прямо на амфитеатре», – добавил Артур Зиганшин. Парковки останутся на въездах в парк, директор Шарташа говорит, что люди привыкли бросать машины в лесу, надо оставить для них такую возможность – но парковки будут на территориях, не попадающих в особо охраняемую природную зону.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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