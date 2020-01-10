Похудеть, выучить английский или быть всегда молодым: что обещают россияне себе на Новый год

В России набирает популярность традиция в новогоднюю ночь не только загадывать желания, но и давать себе и своим близким обещания. Уже шестой год подряд 1 января во многих городах проводится любительский «Забег обещаний», участники которого пишут на личных номерах свои новогодние клятвы. РИА «Новый День» изучил, какие цели на Новый год ставят для себя жители страны, и что из этого выходит.

Обещание № 1: похудеть и заняться спортом

Большинство участников «Забега обещаний» желают себе больше бегать в новом году. Многие ставят конкретные цели: пробежать полумарафон, одолеть 42 км за три часа, принять участие в марафоне в Берлине (Амстердаме, Санкт-Петербурге, Москве через Красную площадь и т.д.). Уверенные в себе обещают победить в соревнованиях по своему виду спорта, а кто-то намерен пройти дистанцию в триатлоне Ironman. Есть и такие формулировки: «влезть в кожаные штаны», «ходить в спортзал хотя бы раз в неделю», «сесть на шпагат», «заниматься спортом и правильно питаться», «пить не больше двух чашек кофе в день».

Как рассказали «Новому Дню» в екатеринбургской сети фитнес-клубов «Драйв фитнес», после новогодних праздников у них действительно есть приток клиентов. «В этом году в январе записалось более 30 человек. И они самостоятельно пришли, подарочных абонементов было совсем немного. По нашим наблюдениям, такие новички активно занимаются спортом до лета, а вот потом бросают», – добавила администратор Анастасия.

Обещание № 2: выучить иностранный язык

Начать говорить на английском языке – второе самое распространенное обещание. В отдельных случаях россияне хотят изучать португальский, французский, немецкий или другой подходящий им язык. Некоторые участники забега добавляли к своим клятвам фразу «выучить наконец-то», то есть попытки преодолеть языковой барьер они делали неоднократно.

«Опыт прошлых лет показывает, что люди начинают активно записываться на курсы английского языка ближе к февралю. Наверное, в январе все только раскачиваются, – рассказали «Новому Дню» в языковой школе «ИнтерСтади». – В прошлом году как раз в феврале было очень много звонков. Как правило, 60-70% записавшихся после Нового года не проходят курс до конца. Но тут все зависит от целей самого человека. Если кому-то английский необходим для работы или путешествий, они идут до конца. И записываются на курс независимо от новогодних обещаний или какой-то другой даты».

Обещание № 3: больше путешествовать

Самая серьезная цель у активных уральцев – покорить гору Эльбрус. Причем это обещание любят давать себе люди всех возрастов. Такие туры, кстати, можно заказать в турфирмах Екатеринбурга, их стоимость около 30 тысяч рублей. Однако есть и те, кто хочет сделать восхождение на пик самостоятельно. Другие пожелания хоть и попроще, но не менее захватывающие – «доехать до Индии», «показать дочке океан», «залезть на Эйфелеву башню».

Обещание № 4: бросить курить

Очень часто люди хотят начать новую жизнь с 1 января. И частым обещанием в этот день становится – наконец-то бросить курить. По данным свежего опроса ВЦИОМ, избавиться от плохой привычки с Нового года хотели бы 3% опрошенных, а еще 4% заявили, что планируют следить за собственным здоровьем.

В аптеках Екатеринбурга в январе нет ажиотажного спроса на никотиновые пластыри. Да и наркологи считают, что такие новогодние обещания чаще всего пустые слова.

«Если говорить про табачную зависимость, то нет такого, что люди обращаются с этой проблемой к специалистам после 1 января. Часто они просто отмечают такую цель – бросить курить, но это не зависит от времени года или от дня недели. Вопрос в том, хватит ли сил оставить плохую привычку. Но после новогодних праздников, к сожалению, увеличивается количество госпитализаций из-за алкогольной зависимости. Люди самостоятельно обращаются в больницу, но бывает, что и родственники вызывают скорую, чтобы вывести человека из запоя. Такая тенденция, к сожалению, есть», – прокомментировал «Новому Дню» главный нарколог по УрФО Антон Поддубный.

Обещание № 5: заработать больше денег, сменить работу

К таким обещаниям жители страны относятся либо очень серьезно, либо в шутку. Так, один из участников «Забега обещаний» однажды написал целый план: заработать 1 миллион долларов, создать управляющую компанию, стать бизнес-тренером, построить свой дом. Другие ставят себе цели: «увеличить доход в десять раз», «найти прибыльную работу». А вот одно из женских пожеланий было таким: «стать миллиардершей или женой миллиардера».

Обещание № 6: заняться учебой и саморазвитием

В «Забеге обещаний» принимают участие и школьники, поэтому их цели предельно четкие: сдать ЕГЭ на 100 баллов, поступить в вуз, исправить тройку по математике и даже «научиться писать без ошибок». А взрослые желают себе в новом году заняться пением, рисованием или завести собаку.

Обещание № 7: быть счастливым!

Многие россияне загадывают в новом году проводить больше времени с семьей и друзьями. А еще стараются стать немного лучше и дают, например, такие обещания: «верить в себя», «доводить дела до конца», «быть всегда молодым». А одна из участниц забега емко обозначила свои цели на 2020 год так: «родить, любить, бегать».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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