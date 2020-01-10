На Урале арестован водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП

В Нижнем Тагиле на 7 суток арестован водитель, который три дня назад сбил шестилетнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, ДТП случилось 7 января около 9 часов на Липовом тракте у дома № 9. Водитель сбил пешехода, девочку 2013 года рождения, переходившую дорогу вместе с мамой. Место происшествия водитель сразу покинул. Помощь ребенку и ее маме оказал проезжающий мимо мужчина, который отвез их в больницу. У девочки диагностировано сотрясение головного мозга.

Уже на следующий день автоинспекторы установили личность нарушителя. Это мужчина 1970 года рождения, житель Нижнего Тагила, стаж вождения у него 23 года. Он управлял автомобилем «Мазда» с кузовом сине-зеленого цвета. Прежде этот водитель уже лишался прав за езду в нетрезвом виде.

9 января суд назначил ему 7 суток ареста только за то, что он покинул место ДТП. По факту самого ДТП будет проведено дознание, после чего будет принято решение о степени виновности водителя.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 10.01.20

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