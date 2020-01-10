В Свердловской области пропала 15-летняя девушка (ФОТО)

В Свердловской области ищут 15-летнюю Викторию Логиновских. Девушка приехала в Верхнюю Пышму из Ревды с мамой 3 января. В понедельник, 6 января, в 18:30 часов она ушла из дома в СНТ «АО Уралредмет №2» и пропала.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, есть информация о том, что девушку видели в Октябрьском районе Екатеринбурга. По факту ее исчезновения следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка.

Фото предоставлено СУ СКР по Свердловской области

В полиции Верхней Пышмы уточнили приметы Виктории: славянская внешность, рост 149 см, среднего телосложения, волосы длинные до талии, цвет светло-русый, глаза голубые, губы тонкие. Была одета: куртка-парка черного цвета, светло-серая шапка, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета на шнурках.

Следствие СК обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам следственного отдела: 8(343)261-11-17, 8-912-063-90-77, либо по линии «02». Также можно звонить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по телефону (834368) 5-36-92.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 10.01.20

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