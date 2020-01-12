В школах начинается самая сложная учебная четверть

В понедельник 13 января для учащихся общеобразовательных школ начнется самая длинная и сложная учебная четверть. В общей сложности она продлится 11 недель. Кроме того, на этот период приходится эпидемия гриппа, в ходе которой в целом ряде учебных заведений объявляется карантин и приостанавливается учебный процесс. Детям приходится в усиленном режиме «нагонять» пропущенную программу.

Как отмечают медики, еще одна проблема третьей учебной четверти – авитаминоз. Дефицит витаминов и усталость от затяжной зимы затрудняют восприятие информации школьниками, снижают активность детей.

Следующие каникулы учеников ждут только в конце марта.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.20

Пневмония из Поднебесной может добраться до Урала после китайского Нового года (ВИДЕО). / В Свердловской области пропала 15-летняя девушка (ФОТО). / Акцию по сбору батареек продлили до 12 января. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»