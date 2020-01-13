В новогодние каникулы в Кольцово резко увеличился спрос на перелеты в Турцию

Екатеринбургский аэропорт Кольцово за время новогодних праздников – с 28 декабря по 8 января – обслужил более 187 тысяч пассажиров. Самый большой наплыв людей наблюдался 29 декабря. В этот день было выполнено 162 прилетающих и улетающих рейса, а воздушную гавань посетили 18 599 человек, сообщили в пресс-службе Кольцово.

По перелетам внутри России тройку самых популярных направлений составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Зарубежные курорты также пользовались высоким спросом – Дубай, Пхукет, Анталья, Прага, Санья, Нячанг, Утапао и Стамбул. Причем самым востребованным стали авиарейсы между Екатеринбургом и турецким Стамбулом – пассажиропоток на этом направлении вырос в 2,5 раза.

Также в зимние каникулы из Кольцово летали рейсы на морские курорты Таиланда и Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, Израиля, Арабских Эмиратов, Доминиканы и Китая. Традиционно уральцы выбирали для новогоднего отпуска также популярные экскурсионные города Европы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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