В Артях грузовик врезался в газопровод, нарушено снабжение в 144 домах

В поселке Арти сегодня днем в 11:30 грузовой автомобиль повредил газопровод низкого давления диаметром 159 мм возле дома № 2 на улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В результате происшествия без газоснабжения остались 144 частных жилых дома с населением 450 человек. Теплоснабжение в домах не нарушено, поскольку имеется печное и электрическое отопление, социально значимые объекты в зону отключения не попали», – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий ЧП, по предварительным подсчетам, газоснабжение восстановят только к среде, 15 января.

Екатеринбург, Елена Сычева

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