За новогодние каникулы в Екатеринбурге подорожало жилье

В начале нового года в Екатеринбурге подорожало жилье на вторичном рынке. В среднем по городу рост составил 0,4%, квадратный метр оценивается в 72 429 руб.

Аналитики риэлторского информационного центра УПН считают, что небольшой рост цен связан с праздниками, традиционно сократился объем предложения: кто-то временно снял квартиры с продажи на время каникул, у других окончился договор с риелтором, в базе УПН объем предложений по квартирам сократился на 600 объектов. Тем не менее, только через агентства недвижимости на продажу выставлено 8,4 тысячи квартир, 1,3 тыс. комнат и 640 объектов в пригороде.

Конечно, самые дорогие квартиры – в центре города, в среднем квадрат оценили в 103 020 рублей, и его цена за месяц не изменилась. За четыре недели на 0,6% выросла стоимость жилья в прицентральных районах – до 77 512 руб./кв. м. Во втором ценовом поясе (Академический, Уктус, ЖБИ и т.д.) средняя стоимость квадрата – 66 573 руб., рост составил всего 0,2%. На территории третьего пояса (Химмаш, Вторчермет, Синие Камни и др.) объекты стоят 59 116 руб./кв. м в среднем. В отдаленных районах квартиру можно купить по 50 695 руб./кв. м. Как уточняют аналитики УПН, в среднем по городу квартира выставляется чуть меньше трех месяцев.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

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