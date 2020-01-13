На Уралмаше прорвало трубу с горячей водой – целая улица утопает в пару (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Победы прорвало трубу с горячей водой. Об этом в соцсетях сообщают жители города. Всю улицу заволокло паром, на некоторых участках вода вышла на поверхность, в частности, неподалеку от перекрестка Победы и Индустрии.

Потоп на улице Победы

В пресс-службе ЕТК «Новому Дню» сообщили, что произошло повреждение трубопровода диаметром 700 мм. «Сейчас отключили магистраль, ремонтная бригада находится на месте выхода воды на поверхность. Воду дренируют и приступят к ремонтным работам», – сказали агентству в компании.

Там уточнили, что пока нет информации об отключениях потребителей, ситуация уточняется. Что касается причины порыва, то, скорее всего, ею послужил износ магистрали. «Это старая изношенная сеть, она стоит в плане на ремонт», – добавили в ЕТК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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