Женщина сядет на 7 лет, за то, что убила знакомого ножкой от стола

26-летняя жительница Шалинского района приговорена к 7 годам колонии за убийство своего знакомого 1962 г.р.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении СКР, 8 августа прошлого года мужчина и женщина пили спиртное у нее в гостях. Внезапно она ощутила к собутыльнику резкую неприязнь и убила его ножом и ножкой от стола.

Затем женщина попыталась скрыть следы: спрятала нож и стала мыть полы. Она собиралась отвезти тело убитого в лес, но не успела. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации

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