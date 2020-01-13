Кожвендиспансер заплатит екатеринбуржцу 226 тысяч за испорченную машину

Житель Екатеринбурга Никита Г. отсудил у Свердловского областного кожно-венерологического диспансера больше 200 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.

Мужчина припарковал свой Ford Focus возле медучреждения, с крыши которого на машину упала груда снега. «Автовладелец в тот же день обратился в полицию, был составлен протокол осмотра места происшествия, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Никита обратился к оценщикам. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа деталей составила 202 700 рублей, сумма утраты товарной стоимости автомашины определена специалистом в размере 9 108 рублей, а услуги по оценке размера вреда обошлись заказчику в 6 500 рублей», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга, куда обратился с иском к кожвендиспансеру автомобилист, частично удовлетворил требования горожанина. Но СОКВД не устроило это решение, медучреждение обжаловало его в областном суде. «Суд признал доказанным факт падения снега на автомобиль с крыши кожвендиспансера, также было доказано, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения СОКВД обязательств по очистке кровли здания от снега. Также суд апелляционной инстанции не нашел грубой неосторожности в действиях истца, оставившего автомобиль вблизи фасада здания. Он не нарушил каких-либо запретов, правил, у парковки не было ограждений, знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортного средства. Свердловский областной суд оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений. Свердловский областной кожно-венерологический диспансер выплатит автомобилисту 226 917 рублей», – сказали в пресс-службе инстанции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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