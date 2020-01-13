В Екатеринбурге уборщик снега погиб под колесами грузовика «Деловых линий» (ФОТО)

Сегодня утром в промзоне на Сортировке водитель грузовика насмерть сбил мужчину, который расчищал снег. Как рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла в переулке Проходном, 2. Водитель грузового «Мерседеса» сдавал назад и не заметил 33-летнего мужчину, который убирал снег. Дворник погиб на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД установили, кто управлял грузовиком. Дальнобойщику 51 год, права он получил 25 лет назад. Началось расследование, по итогам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-служба ГК «Деловые Линии» прокомментировали ЧП «Новому Дню»: «Будет выяснено – была ли у водителя техническая возможность предотвратить инцидент. ГК «Деловые Линии» активно сотрудничает с правоохранительными органами, а также параллельно проводит собственное разбирательство».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

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