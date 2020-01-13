Горящая свалка на Уралмаше стала площадкой для арт-перфоманса

Проект «2.0», который привлекает внимание к проблемам чрезмерного потребления, провел арт-перфоманс и фотосессию на тлеющей свалке на Уралмаше. Некоторые кадры опубликованы в инстаграме проекта. На них человек с дымящимся мусорным пакетом на голове позирует на фоне елей, заснеженных куч мусора и поднимающейся от свалки серой дымки.

«Свалка мусора – это лицо современного общества. Этот мусор и есть мы. Дело не только в несанкционированных свалках и отсутствии системы переработки отходов. А в масштабах потребления товаров. Начало нового десятилетия – отличный повод для каждого начать ограничивать свое потребление. Иначе скоро все превратится в помойку», – объясняет идею авторов перфоманса Village. Напомним, несанкционированная свалка тлеет уже долгое время, ее «тушат», заваливая снегом, вывезенным с улиц города. По версии рабочих, с которыми удалось поговорить съемочной группе «Нового Дня», возгорание произошло в декабре, когда на полигон привезли оставшиеся после пожара на лакокрасочном заводе конструкции. Территория под свалкой – это неразграниченные земли, ликвидацией свалки должно заниматься МУГИСО, считают в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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