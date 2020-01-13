Во время переписи населения граждане впервые смогут переписаться самостоятельно – в интернете

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года граждане впервые смогут сами заполнить переписной лист в интернете.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для этого будет создана специальная страничка на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Все пользователи этого портала с подтвержденной учетной записью смогут ответить на вопросы переписи самостоятельно.

Основной этап проведения переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. С этого числа начнут переписывать жителей Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Свердловской области к удаленным территориям отнесено 66 сел, и там перепись начнется в августе-сентябре 2020 года.

Всероссийская перепись населения будет разбита на несколько этапов:

1-10 октября 2020 года – онлайн-перепись на ЕПГУ;

11-15 октября 2020 года – информация о тех, кто прошел перепись онлайн, будет вноситься в списки адресов, чтобы переписчики не обращались к таким жителям повторно;

16-27 октября 2020 года – обход переписчиками домов и квартир и опрос жителей по анкете переписи;

28-31 октября – контрольные обходы и сдача материалов переписи инструкторам Росстата.

Последняя перепись населения проводилась 10 лет назад.

Екатеринбург, служба информации

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