На заводе РУСАЛа рабочего убило разрядом тока

В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе, который входит в РУСАЛ, сегодня днем погиб рабочий. 31-летний мужчина работал в подрядной организации. Он вел работы на территории глиноземного цеха БАЗа. Смерть наступила от удара током.

Подробностей инцидента пока нет, однако в пресс-службе предприятия подтверждают информацию о гибели мужчины. В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что следственный отдел Краснотурьинска ведет проверку по факту смерти мужчины. По предварительным данным, криминала в этом ЧП нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

Глава Нижней Салды Елена Матвеева покинула свой пост. / Екатеринбург готовится встретить Китайский новый год (ФОТО). / Во время переписи населения граждане впервые смогут переписаться самостоятельно – в интернете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»