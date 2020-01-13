Полиция обещала миллион рублей за помощь в поимке убийцы женщины и ребенка

Свердловская полиция обещает миллион рублей тому, кто поможет поймать убийцу 36-летней женщины и ее 12-летней дочери.

Как рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, преступление было совершено 20 октября 2018 года в одной из квартир дома № 87 на проспекте Ленинградском в Нижнем Тагиле. В материалах дела уже имеются определенные наработки, но считать его раскрытым пока преждевременно.

По сведениям Горелых, к преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост подозреваемого около 170 см. Мужчина был одет в темную куртку, белую вязаную шапку. На руке – татуировка в виде восходящего солнца.

«Из квартиры потерпевших похищены ноутбук Lenovo G-580 в корпусе черного цвета и планшет Samsung SM-T210 в корпусе белого цвета, в розовом чехле. Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», – сообщил полковник Горелых.

Сыщики угрозыска ждут звонка по круглосуточному телефону доверия 8(343) 358-71-61.

Нижний Тагил, служба информации

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