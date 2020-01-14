Как стать крупнейшим должником по налогам из-за деятельности бывшего компаньона: история предпринимателя из закрытого города (ФОТО, ВИДЕО)

В Новоуральске разгорелся скандал между двумя предпринимателями. Мужчины не смогли договориться, когда делили бизнес. Один из участников спора считает, что у него отобрали помещения, где он мог развивать свое производство, при этом обязательства по налоговым выплатам и коммунальным платежам легли на его плечи. Подробности – в материале «Нового Дня».

Предприниматели спорят о крупной промплощадке

Андрей Шалин и Эдуард Давлетов были бизнес-партнерами на протяжении восьми лет. На пятый год сотрудничества предприниматели закупили оборудование и приобрели промышленные помещения, чтобы наладить производство. Основной цех был поделен на два предприятия: «ООО Экомаш+Урал» (Давлетов один из учредителей этой компании и коммерческий директор) и ООО «ЗТМ Эдан». Шалин и Давлетов на эту недвижимость имеют права долевой собственности. Однако в 2017 году между ними произошел разлад. «Давлетов объявил, что все это появилось и приносит доход благодаря ему, я его пытался отрезвить, что по документам у меня есть права собственности. На что он сказал, что это ничего не значит. После этого он начал менять замки, начал с моего кабинета. Предложил мне арендовать его за 400 тысяч рублей. Потом вообще на всех дверях и воротах замки поменял», – вспоминает Андрей Шалин.

Эдуард Давлетов сообщил «Новому Дню», что именно он финансировал покупку помещений и оборудования: «Я купил это здание сам. Я потом отписал половину этого здания по-дружески. Четвертую часть другого здания по-дружески. Одну вторую еще одного здания по-дружески. Был создан ООО «ЗТМ Эдан», где он взял 50% – при этом ни копейки не вложил».

В 2017 году Шалин обратился в суд в связи с тем, что его помещения незаконно занимают и эксплуатируют. С его слов, теперь он является самым крупным должником по налогам среди предпринимателей Новоуральска. Городской казне он не выплатил 486 тысяч рублей. «Я как заложник ситуации, имея здание, имущество, оборудование – не могу им пользоваться. Им пользуется мой бывший партнер. Также поскольку я собственник – он (Давлетов, – прим. ред.) подает в суд на все убытки, связанные с коммуналкой. 1 миллион 100 тысяч рублей он уже присудил – эту сумму я должен ему по решению суда. Сейчас Давлетов подал иск на 2 миллиона рублей. То есть он ведет деятельность, зарабатывает деньги, тратит электричество, тепло, а убытки предъявляются фактически мне как сособственнику», – сетует Андрей Шалин.

Впрочем, он уже выиграл два суда. В рамках одного из решений Давлетов должен Шалину 17 миллионов рублей. Дело в том, что компания «ООО Экомаш+Урал» платила за аренду помещений Давлетову, хотя доля недвижимости в собственности у Андрея. Также через суд Шалин добился, чтобы ООО «Экомаш+Урал» покинуло территорию, которая находится у предпринимателя в собственности. На это Эдуард Давлетов заявил, что на объекте присутствует только ИП Давлетов и его сотрудники. Однако, по информации Шалина, Новоуральский отдел службы федеральных приставов провел проверку, которая показала, что в здании находится именно «ООО Экомаш+Урал». Поэтому было вновь возбуждено исполнительное производство по выселению этого ООО.

Андрей Шалин рассказал, что попытки мирного урегулирования за это время предпринимались, но оказались безрезультатными. Масла в огонь подливало и то, что органы правопорядка, по словам собеседника агентства, в спорных ситуациях умудрялись не замечать очевидных нарушений и противоправных действий.

«Новый День»: Андрей, вы пытались как-то мирно решить ваши разногласия с Эдуардом?

Андрей Шалин: Да, поначалу я как-то хотел наладить отдельную работу на своих площадях, я заключил договор, завез имущество заказчика для производства работ, но Давлетов выкинул все это на улицу, а затем еще и вывез имущество со склада ООО «ЗТМ Эдан», вскрыв помещение. Полиция на мои жалобы на самоуправство и хищение ответила отказным материалом. Почему правоохранители так поступают, можно было бы объяснить словами моего оппонента: он заявил мне, что у него там связи и ему за самоуправство ничего не будет. Такую же волокиту мы наблюдали, когда осенью 2018 года на моего юриста Елену Лунину, с которой мы приехали для осмотра помещения и с надеждой на мирные переговоры, напали. Давлетов пытался отнять у нее правоустанавливающие документы, нанес ей побои. Было подано заявление в полицию, но суд состоялся спустя 6 месяцев после двух жалоб в областное ГУ МВД. В итоге двух новоуральских полицейских наказали.

– Сколько времени у вас заняли судебные разбирательства?

– Немного затянулись. Причиной тому стала ООО «Вежа», с которой я заключил договор на оказание юридических услуг. Ее директор Паршуков М.И., являющийся преподавателем УрГЮУ, вместе со всеми моими представителями перешел на сторону Давлетова и до сегодняшнего дня все эти люди (Паршукова И.И., Романова О.С. , Перовская Е.Г. и Винокуров Д.В.) в суде представляют интересы моего оппонента. Паршуков М.И. воспользовался моим доверием, и обманным способом увеличил мою задолженность по оплате своих услуг, но в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Свердловской области спорные договоры юридических услуг были признаны мнимыми сделками. Я разорвал с ООО «Вежа» все отношения и нанял новых юристов. На Паршукова написал жалобу в УрГЮУ.

– Когда вступило в силу решение суда о выселении его ООО «Экомаш+Урал», Давлетов не пытался с вами как-то договориться?

– Нет, он продолжал там работать, как ни в чем не бывало. Приставов убеждал, что ООО «Экомаш+Урал» съехал на другой адрес, а в зданиях ведет деятельность только ИП Давлетов. То есть по факту здания не освободили ни от имущества, ни от сотрудников, а ключи от них он передал сам себе. Полиция и прокуратура упорно не замечали сотрудников «Экомаша», несмотря на все мои жалобы и требования привлечь к уголовной ответственности за самоуправные действия Давлетова и директора ООО «Экомаш+Урал» Логинову О.Н., которые продолжают незаконно пользоваться моим имуществом.

– Получается замкнутый круг: сотрудники Новоуральской полиции и прокуратуры «не видят» присутствия ООО «Экомаш+Урал» в ваших зданиях, которое «видит» Арбитражный суд Свердловской области. Как удалось вновь возбудить исполнительные производства по выселению ООО «Экомаш+Урал» с ваших площадок?

– Для этого пришлось приложить много сил. Мне пришлось подать заявление в Новоуральский отдел ФССП с просьбой произвести выезд для проверки моих зданий (в рамках КУСП) на присутствие там ООО «Экомаш+Урал». Взял с собой видеокамеру, сам производил съемку. На месте приставы опросили присутствовавших в зданиях работников, которые сообщили, что работают в ООО «Экомаш+Урал», а также были найдены документы, подтверждающие действия именно этого ООО. Застав в кабинете Давлетова, приставы задали ему вопрос, почему работники на местах говорят, что они работают в ООО «Экомаш+Урал», а не у ИП Давлетова. Ответ всех поразил: «Они, видимо, переволновались». Приставы вручили Давлетову повестку с требованием явиться на следующий день в отделение ФССП и предоставить все трудовые договоры на работников, находившихся в зданиях. Это требование Давлетов не исполнил. Договоры до сих пор не предоставил. Таким образом были вновь возбуждены исполнительные производства по выселению ООО «Экомаш+Урал» из моих зданий.

– На сегодняшний день ООО «Экомаш+Урал» освободило ваши здания? Приставам удалось взыскать задолженность и арестовать имущество солидарных должников?

– ООО «Экомаш+Урал» по-прежнему занимает мои здания и ведет там деятельность, ключи от помещений мне до сих пор не передали, но часть имущества арестована. Денежные средства, которые по решению суда должны выплатить ИП Давлетов и ООО «Экомаш+Урал», они не выплачивают.

Моя задача сейчас в том, чтобы они освободили помещения. Я планирую вновь завезти оборудование, которое сейчас находится на ответхранении, и снова заняться развитием своего производства.

Екатеринбург, служба информации

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