Четыре свердловчанина выиграли миллион в новогодней лотерее

Четыре жителя Свердловской области выиграли по миллиону рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе официального распространителя государственных лотерей «Столото». Пока ни один из победителей не обратился за оформлением выигрыша, поэтому неизвестно, в каких городах живут счастливчики-миллионеры.

Розыгрыш призов прошел 1 января 2020 года. Всего в Свердловской области было продано чуть более 1,7 миллиона билетов новогоднего тиража «Русское лото». Из них выигрышными оказались 841 496 билетов. Общая сумма призовых по Свердловской области составила 88 966 436 рублей, сообщили в «Столото». К слову, чаще всего уральцы покупают лотерейные билеты через сайт, а не в точках продаж.

Перед Новым годом спрос на лотерейные билеты ощутимо повышается. И дело не только в рекордном джек-поте (в 2020 году в «Русском лото» разыграли 1 миллиард рублей), но и в общей праздничной атмосфере, бессознательном ожидании чуда. В 2019 года семья из Екатеринбурга – Николай и Оксана Мирошниченко – выиграли 500 миллионов рублей в «Русском лото».

«Лотерея – это жажда эмоций, жажда подарков. Это наши внутренние детские чувства, которые подстегивает игра. Лотерейный билет в подарок? Тоже хорошо. Билет стоит недорого, но дарит приятное ожидание. А на свете нет ничего более ценного, чем эмоции», – считает психолог Анна Кирьянова.

Однако злоупотреблять этими эмоциями все же не стоит, предупреждает эксперт. К сожалению, есть случаи, когда люди после крупных выигрышей впадали в игровую зависимость.

«Когда случается незапланированная удача, человек испытывает восторг. Это прекрасно. Но эти ощущения могут вызвать зависимость. Человек застревает на своем выигрыше, забывает о своих обязанностях и начинает поклоняться удаче. У него в мозг будто загружается другая программа: тыкнул на кнопку – получил вознаграждение. Есть законы бихевиоризма: чем реже и хаотичнее вознаграждение, тем оно желаннее. Например, если человек раз в год выигрывает крупную сумму, это быстрее создаст зависимость, чем, если бы он выигрывал по 100 рублей каждый месяц. Даже умные люди, прошедшие жизненные испытания, могут попасть под влияние игры. Интеллект совершенно ничего не значит в данном случае, потому что действуют другие механизмы», – рассказала «Новому Дню» Анна Кирьянова.

Психолог предлагает обратить внимание на европейский опыт, где обладатели джек-пота предпочитают получать свой выигрыш по частям в течение 10-15 лет – вроде зарплаты или пособия. Они не транжирят легкие деньги, а направляют их на выплату кредитов или уходят с нелюбимой работы и начинают развивать свой бизнес.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

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