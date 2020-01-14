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Вторник, 14 января 2020, 11:21 мск

Новости Екатеринбург

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Житель ХМАО погиб под Серовом, на минуту выйдя из машины (ФОТО)

На 205 км автодороги Екатеринбург – Серов вчера около 20:30 погиб мужчина 1962 г.р.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, погибший незадолго до этого купил в Москве новый «Хундай Туссан» и возвращался на нем домой в город Белоярский (ХМАО-Югра), в машине был один. Остановившись на трассе, водитель хотел перейти на противоположную сторону дороги, вероятно, чтобы изучить схему дорожной развязки. Возвращаясь в автомобиль, мужчина попал под машину. Участок дороги, где произошла авария, не освещен. На погибшем была темная одежда без световозвращающих элементов.

Водитель «Хонды», сбившей югорчанина, ехал со стороны Серова в направлении Екатеринбурга. Это 28-летний мужчина, водитель с 10-летним стажем, житель Серова. Он пояснил, что после проезда встречного автомобиля включил дальний свет фар, и тут примерно в 10 метрах перед ним появился пешеход. Водитель вывернул руль влево, но избежать трагедии не удалось.

В УГИБДД добавляют, что на трассах нередки случаи гибели пешеходов в темное время суток. Во всех случаях на их одежде не было световозвращающих элементов. В прошлом году на трассах зарегистрировано 84 подобных ДТП. В этих автоавариях погибли 46 человек, еще 41 пешеход получил травмы.

Серов, ХМАО-Югра, служба информации

Серов, ХМАО-Югра. Другие новости 14.01.20

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