В Свердловской области резко снизилось число случаев ОРВИ и гриппа

В Свердловской области фиксируются низкие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 января заболело 15,6 тысяч человек – это ниже уровня эпидпорога на 40%. В Екатеринбурге зарегистрировано 8,9 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции. Все детские сады и школы работают без изменений.

Эпидемиологи за минувшую неделю обследовали 120 заболевших, выделив вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, коронавирусы, риновирусы и другие) и вирусы гриппа А (Н1N1) и В. Вакцинацию против гриппа в Свердловской области прошли 2,2 миллиона человек, это 54% жителей.

С предварительным диагнозом «пневмония» в регионе зарегистрировано 675 случаев, это почти в два раза меньше, чем было за аналогичный период в 2019 году. Чаще всего пневмония регистрируется у детей младше 2 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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