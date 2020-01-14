российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 января 2020, 13:52 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Суд вернул работу незаконно уволенной стюардессе

Свердловский облсуд поддержал решение Асбестовского горсуда, который заступился за незаконно уволенную бортпроводницу авиакомпании «Азур Эйр».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка работала в авиакомпании с мая 2018 года. При приеме на работу с ней был заключен срочный трудовой договор до ноября 2018 года. В ноябре авиакомпания продлила срок действия трудового договора до мая 2019 года. Но уже в апреле уволила стюардессу на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора). При этом работодатель удержал из зарплаты сотрудницы расходы на обучение – 16 047 рублей и 22 024 рубля за форменную одежду. Бортпроводница сочла, что авиакомпания нарушила ее права, да и оснований для заключения с ней срочного, а не бессрочного трудового договора у работодателя не было. Она обратилась в Асбестовский городской суд и попросила: признать свой трудовой договор заключенным на неопределенный срок, восстановить ее на работе, взыскать с ООО «Азур Эйр» средний заработок за время вынужденного прогула. Также она просила вернуть ей удержанные компанией деньги за обучение и форменную одежду и взыскать компенсацию морального вреда. Практически все ее требования Асбестовский суд удовлетворил, в частности, присудив немедленно восстановить ее на работе и выплатить ей 211 тысяч 294 рубля за вынужденный прогул, но с решением не согласилась авиакомпания, подавшая апелляцию в областной суд.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с коллегами из Асбеста, что у работодателя не было предусмотренных законом оснований для заключения срочного трудового договора. Трудовые отношения с бортпроводницей не прерывались, носили постоянный характер, при этом истица замещала штатную единицу по указанной должности. Следовательно, и увольнять ее у ООО «Азур Эйр» не было никаких оснований. Свердловский облсуд оставил без изменений решение Асбестовского городского суда. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

После смерти раненого в голову ребенка возбудили уголовное дело об убийстве. / Слух дня: медники откроют новое СМИ взамен «Бомбуса» ради книжки про Алтушкина. / Суд признал банкротом компанию, которая фигурирует в уголовном деле первого вице-мэра Ковальчика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,