Суд вернул работу незаконно уволенной стюардессе

Свердловский облсуд поддержал решение Асбестовского горсуда, который заступился за незаконно уволенную бортпроводницу авиакомпании «Азур Эйр».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка работала в авиакомпании с мая 2018 года. При приеме на работу с ней был заключен срочный трудовой договор до ноября 2018 года. В ноябре авиакомпания продлила срок действия трудового договора до мая 2019 года. Но уже в апреле уволила стюардессу на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора). При этом работодатель удержал из зарплаты сотрудницы расходы на обучение – 16 047 рублей и 22 024 рубля за форменную одежду. Бортпроводница сочла, что авиакомпания нарушила ее права, да и оснований для заключения с ней срочного, а не бессрочного трудового договора у работодателя не было. Она обратилась в Асбестовский городской суд и попросила: признать свой трудовой договор заключенным на неопределенный срок, восстановить ее на работе, взыскать с ООО «Азур Эйр» средний заработок за время вынужденного прогула. Также она просила вернуть ей удержанные компанией деньги за обучение и форменную одежду и взыскать компенсацию морального вреда. Практически все ее требования Асбестовский суд удовлетворил, в частности, присудив немедленно восстановить ее на работе и выплатить ей 211 тысяч 294 рубля за вынужденный прогул, но с решением не согласилась авиакомпания, подавшая апелляцию в областной суд.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с коллегами из Асбеста, что у работодателя не было предусмотренных законом оснований для заключения срочного трудового договора. Трудовые отношения с бортпроводницей не прерывались, носили постоянный характер, при этом истица замещала штатную единицу по указанной должности. Следовательно, и увольнять ее у ООО «Азур Эйр» не было никаких оснований. Свердловский облсуд оставил без изменений решение Асбестовского городского суда. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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