В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка врезалась в дерево, съезжая на тюбинге с горы

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку несчастного случая: восьмилетняя девочка каталась на тюбинге с горы и врезалась в дерево, сильно ударившись головой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел еще 7 января. Девочка гуляла со своим отцом 1974 г.р. и решила съехать на «бублике» с горы в 350 метрах от дома № 117 по ул. Калинина в Нижнем Тагиле. Ребенка отвезли в больницу.

По предварительным данным, тагильчане в этом месте катаются с горки произвольно, ни ограждений, ни табличек там нет. Прокуратура района выясняет обстоятельства произошедшего. Семья благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. Тяжесть полученных ребенком травм уточняется.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 14.01.20

«Вывезли «Кузнечик» и тир», – в ЦПКиО начался демонтаж аттракционов (ФОТО, ВИДЕО). / Суд вернул работу незаконно уволенной стюардессе. / После смерти раненого в голову ребенка возбудили уголовное дело об убийстве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»