В воскресенье в Академическом пройдут лыжные гонки

В ближайшее воскресенье, 19 января, в Академическом в рамках зимней спартакиады пройдут лыжные старты. Принять участие могут жители всех возрастов, а профессиональные спортсмены смогут сразиться в номинации Pro.

Как сообщили организаторы, сбор участников состоится в 10:30 по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 19 (перекресток улиц Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского).

График мероприятия:

• 10:30 – Сбор участников, регистрация;

• 11:00 – Парад участников, приветственное слово организаторов;

• 11:10 – дети до 7 лет (300 м);

• 11.20 – дети 7-9 лет (600 м);

• 11:30 – дети 10-12 лет (1200 м);

• 11:40 – дети 13-17 лет (3 км);

• 11:50 – взрослые 18+ (3 км), Pro женщины (6,5 км), Pro мужчины (10 км);

• 12:50 – подведение итогов, награждение.

Также район готовится стать площадкой для массовой гонки «Лыжня России». Соревнования пройдут 8 февраля в Преображенском парке. Более детальная информация будет размещена позже.

Напомним, Зимняя спартакиада проводится в районе ежегодно с декабря по март. В течение этого времени для жителей проводятся соревнования по лыжному и конькобежному спорту, хоккейные турниры и эстафеты. В декабре прошлого года спартакиада стартовала соревнованиями на коньках, а на прошлой неделе в Академическом прошли комбинированная эстафета и Рождественский турнир.

Екатеринбург, служба информации

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