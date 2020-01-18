Нарколог рассказал, почему у россиян не бывает похмелья за рубежом

Свердловчане, вернувшиеся из зарубежных новогодних поездок, нередко отмечают, что последствия употребления алкоголя в теплых морских странах и в европейских государствах с умеренным климатом не такие тяжелые, как на Родине, – при равных дозах алкоголя. У медиков есть ответ.

«Если даже сравнить северные территории, например, Салехард с Екатеринбургом, то в ЯНАО похмельный синдром от того же объема выпитого у одного человека, скорее всего, будет тяжелее. На это сильно влияют климатические условия. Это зависит и от давления, и от качества воздуха, и от общей экологической обстановки, нередко и от качества алкоголя. Одна и та же дозировка будет восприниматься организмом по-разному, поскольку окружающая среда влияет на процессы метаболизма», – объяснил «Новому Дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

По его словам, обменные процессы идут быстрее и, например, на теплых побережьях этим и объясняется разница тяжести похмельного синдрома.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

Дурное влияние запада, угроза разрушения семьи и практическая бесполезность – в ОП раскритиковали закон о семейном насилии. / На Урал пригласили Илона Маска, чтобы рассказать, как устроены компьютеры инопланетян (ФОТО). / С бывшего мэра Каменска-Уральского взыскали вторую часть взятки – 2,6 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»