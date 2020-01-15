В 4 часа утра в Екатеринбурге загорелась квартира в 16-этажке. Погиб человек

Сегодня в 4 часа утра в Екатеринбурге загорелась квартира на 10 этаже 16-этажного жилого дома № 28 по ул. Высоцкого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сгорели домашние вещи на площади 20 кв. м. По данным портала e1.ru, хозяин квартиры не открывал дверь, и пожарные не могли туда попасть. Дверь пришлось вскрывать. Мужчину нашли уже без признаков жизни.

Пожарные эвакуировали из дома 33 человека, в том числе 10 детей. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 33 сотрудника. В 04:15 огонь был локализован, в 04:21 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:29.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга подтвердил информацию о погибшем в пожаре, сообщив, что, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера, чтобы установить точные причины ЧП ведомство проводит проверку.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

15 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Нарколог рассказал, как восстановиться после новогодних каникул. / В деле о строительстве над станцией метро «Бажовская» ищут мошенничество в особо крупном размере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»