В Екатеринбурге будут судить иностранца, который за полторы недели угнал 4 дорогие иномарки

В Екатеринбурге будут судить мигранта, который за полторы недели угнал четыре «Тойоты» – две Camry и два Highlander. Автовора поймали трое парней, находившихся на стоянке, откуда была угнана машина.

Кражи автомобилей, о которых идет речь, были совершены еще в 2017 году, только сейчас дело дошло до суда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый – гражданин одного из соседних государств, мужчина 1990 года рождения. Ночью 25 октября 2017 года он, как полагает следствие, угнал «Камри» с дворовой парковки на улице Саввы Белых. Он разбил стекло, с помощью электронного устройства завел машину, отключил в ней устройства радиосвязи и навигации и скрылся. Машину оценили в 1,6 млн рублей. Спустя два дня таким же образом он угнал Highlander стоимостью 2,3 млн рублей от дома по улице Гагарина в Березовском.

Затем автовор нашел сообщника, который проверял, есть ли в автомобиле сигнализация, и следил за обстановкой во время угона. 31 октября мужчины угнали Highlander стоимостью 2,5 млн рублей от дома № 177 по ул. Белинского в Екатеринбурге. Последнюю кражу мужчины совершили 4 ноября – они угнали «Камри» от дома № 20 по ул. Щербакова. Но их заметили трое молодых людей, общавшихся на стоянке возле дома. Парни поехали следом за угнанной машиной и вызвали полицию.

Мигранта будут судить по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору». Свою вину он признал. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Дело его сообщника выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, служба информации

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