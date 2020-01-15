Гаишники выписали 400 протоколов на родителей, которые возят детей без автокресел

В Свердловской области проходят рейды в рамках операции «Безопасная дорога». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как водители соблюдают правила перевозки детей. «Родителей, везущих детей, автоинспекторы встречают возле школ и детских садов. Проведение таких рейдов направлено, в первую очередь, на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.

Там сообщили, что только вчера составили больше 400 протоколов на водителей, которые пренебрегли безопасностью своих маленьких пассажиров. «Отговорки разные: кресло осталось в другом автомобиле, недалеко ехать – живем в соседнем дворе. К сожалению, халатное отношение к безопасности ребенка в автомобиле может стоить ему здоровья и даже жизни», – подчеркнули в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В двух случаях водители, управляющие транспортными средствами, никогда не получали водительского удостоверения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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