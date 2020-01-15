Соцработнице, упавшей в скользком дворе, заплатят 150 тысяч

Свердловский облсуд в 15 раз увеличил моральную компенсацию социальному работнику, которая упала и повредила ногу, вынося мусор из квартиры подопечной старушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в январе 2019 года сотрудница соцслужбы навещала подшефную пенсионерку в поселке Староуткинск. Вынося мусор, она поскользнулась во дворе и упала, получив разрыв внутренней боковой связки коленного сустава. В июне 2019 года госинспектор труда признал ее травму несчастным случаем на производстве. По мнению инспекции, причина инцидента – отсутствие безопасных маршрутов движения соцработников по территории проживания их подопечных.

Соцработница подала иск к работодателю – ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шалинского района». Она попросила взыскать компенсацию морального вреда и расходы на оказание юридических услуг – 2 тысячи рублей. Шалинский суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и расходы на оказание юридических услуг в размере 800 рублей. Женщина не согласилась и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия посчитала, что Шалинский суд не в полной мере оценил страдания пострадавшей, и увеличил компенсацию до 150 тысяч рублей, а возмещение юридических расходов – до 2000 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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