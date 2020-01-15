Свердловским больницам нужна донорская кровь

Станция переливания крови в Екатеринбурге ждет доноров. «Снижение донорской активности – явление сезонное, совпадает с новогодними праздниками и периодом зимних отпусков. Согласно «донорскому светофору», на данный момент в регионе востребованы все группы крови, особенно с отрицательным резус-фактором. С начала рабочей недели количество доноров сократилось примерно в два раза», – сказали в областной станции переливания крови, отметив, что проблем нет только с четвертой положительной.

Там напомнили, что в донорской крови особо нуждаются онкобольные, беременные, пострадавшие в катастрофах и пациенты во время операций. Одна порция крови может спасти до трех человек.

Донором может стать совершеннолетний гражданин России с массой тела не менее 50 кг. «Нужно выполнить ряд рекомендаций при подготовке к сдаче крови: за 72 часа не принимать анальгетики, за 48 часов не употреблять алкоголь, накануне не есть жирное и острое, в день сдачи крови обязательно позавтракать пищей, богатой углеводами, а после процедуры – пообедать и пить много жидкости», – предупредили на станции.

Доноров ждут на улице Пальмиро Тольяти, 8, с 08:00 до 13:00, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Екатеринбург, Елена Сычева

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