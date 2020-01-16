Сегодня уральцы будут изгонять нечистую силу

16 января православная церковь отмечает день пророка Малахии. Он жил за 400 лет до Рождества Христова.

Согласно преданию, Малахия был последним из ветхозаветных пророков. Он являл собой образец душевной доброты и благочестия, за что и был прозван окружающими Малахией, что означает «ангел» или «вестник». В своей пророческой книге он предсказал появление Христа. Сейчас эта книга входит в состав Библии.

В народе 16 января было принято лечить припадочных, изгоняя из них нечистую силу. Считалось, что после такого лечения разгневанная нечисть может напасть на домашний скот. Чтобы этого избежать, крестьяне произносили традиционные защитные заговоры и развешивали в хлевах специальные защитные амулеты. Например, курятник должен был «охранять» так называемый «куриный бог» – камень с дырочкой, который подвешивался за веревку к потолку. Если не было возможности раздобыть «куриного бога», он заменялся старым лаптем, который надо было повесить на насест.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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